Horst-Dieter Höttges: Die Fußball-Legende ist tot!

Horst-Dieter ist am 22. Juni im Alter von 79 Jahren gestorben. Sein Sohn Andree bestätigt nun die traurige Nachricht gegenüber der "BILD"-Zeitung. Der ehemalige Fußballer litt seit Jahren an Demenz. Seine Hirnfunktionen seien nicht mehr in Takt gewesen, die Motorik gestört. 2019 zog er deshalb mit seiner Frau Inga in ein Altenheim bei Verden/Aller. Was die genaue Todesursache war, ist bisher nicht bekannt.