Horst Lichter: Heimliche Liebelei in England! Diese Frau hat ihm den Kopf verdreht

Vergessen kann Horst Lichter sie bis heute nicht. Für Horst ist TV-Kollegin Kerry einfach ein "bezauberndes" Wesen. Die beiden standen für den neuen Rosamunde-Pilcher-Film "Schlagzeile Liebe" vor der Kamera. Unser ehemaliger Fernsehkoch schlüpfte in die Rolle eines Butlers, die schöne Kerry spielte Lady Hennessy.

An der Seite der attraktiven Britin zu spielen, hat ihn fasziniert. "Es war grandios! Schade, dass meine Mutter nicht mehr lebt, sie wäre unfassbar stolz. Aber ich denke, auf einer Wolke wird sie sitzen und zuschauen", sagt er mit leuchtenden Augen laut "Das Neue Blatt". Diese Euphorie – rührend!

Hinzu kommt: Nicht nur die schöne Kerry hat ihn bezaubert, er liebt auch England. "In Cornwall ist es so schön, dass ich mir vorstellen könnte, dort zu leben", erzählt er. Was wohl seine Ehefrau Nada zu ihrem flirty Ehemann sagt? Sie ist entspannt. Horst macht charmante Worte – aber in der Tat ist der elegante Kavalier ihr immer treu!