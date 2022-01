Horst Lichter: Schlussstrich! Diese Entscheidung war höchste Zeit!

"Es gibt eine medizinische Begründung und eine, die ich mir selber gemacht habe. Und, ich glaube, die, die ich mir selber gemacht habe, ist die sinnvollere auch für mich, weil danach kam dann wieder bergauf", offenbart Horst nun bei "Volle Kanne, Service täglich" über seine wohl dunkelsten Stunden im Leben und fügt hinzu: "Ich habe das falsche Leben gelebt. Ich habe ein Leben gelebt, was man mir vorgelebt hatte, was so üblich war überall. Man hat gearbeitet, noch mehr gearbeitet, man war in Zwängen drin. Und irgendwann, wenn der Geist nicht mehr kann, sucht er einen Auslöser im Körper. Medizinisch war ganz einfach: Ich bekam sehr starken Bluthochdruck. Und dann können mehrere Dinge passieren. Entweder platzt die Ader oder sie saugt sich zusammen, und dann bekommst du einen Gehirnsschlag, Herzinfarkt." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf den sonst so fröhlichen und lockeren Horst werfen! Ob der Moderator uns in nächster Zeit mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird`? Wir können gespannt sein...