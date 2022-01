Horst Lichter: Traurige Beichte kurz vor seinem 60. Geburtstag

Am 15. Januar feiert Horst Lichter seinen 60. Geburtstag. Eine große Feier wird es in diesem Jahr aber wahrscheinlich nicht geben, denn die Corona-Pandemie wütet auch in Deutschland immer weiter. Die Laune will sich der "Bares für Rares"-Star davon nicht verderben lassen, ein paar traurige Gedanken hat er aber dennoch...