Horst Lichter: TV-Abschied! Er lässt mit Ehefrau Nada alles hinter sich

"Mein Lebenstraum ist eine große Motorradtour", verrät der "Bares für Rares"-Star. "Ich erzähle schon so lange darüber. Seit meinem 16. Lebensjahr träume ich davon, einfach zu sagen: So, ich packe meinen Tankrucksack, Unterwäsche rein, ein bisschen Geld – und fahre los. Ob das nachher vier Wochen sind oder drei Monate, das wäre egal. Einfach riechen, fühlen, einfach mal so..."

Auch interessant