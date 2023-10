Howard Carpendale: Das sind seine Pläne nach dem Bühnen-Aus

Seit Jahrzehnten ist Howard Carpendale fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Seit den 1980ern Jahren feiert der Sänger und Komponist mit seinen Hits wie Ti amo und Hello Again große Erfolge. Doch jetzt ist für den 77-Jährigen Schluss: Sein kommendes Album wird sein Letztes sein. Im nächsten Jahr geht Howard Carpendale auf große Stadion-Tournee und möchte für seine Fans nochmal alles geben, denn auch diese wird seine letzte Tournee sein. Am 3. Juli spielt der Sänger sein letztes Konzert in Zürich. Doch was passiert danach? Das hat er sich schon ganz genau überlegt!