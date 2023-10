Howard Carpendale: Trauriger Abschied! Er spricht vom Ende

"In diese Tournee gebe ich von mir noch einmal alles rein. Wer weiß, ob meine Fans das in dieser Form noch einmal erleben dürfen.", erzählt Howard Carpendale gegenüber "Bild". Doch eine neue Show auf die Beine zu stellen bedeute für ihn auch nach den vielen Jahren "jedes Mal aufs Neue eine ganz besondere Angst". "Ich versuche, für jeden Auftritt einen roten Faden zu finden. Ich möchte den Menschen einen besonderen Abend bieten. Diesen Anspruch habe ich auch noch nach 57 Bühnenjahren.", verrät der 77-Jährige.

Auf was sich die Fans des Sängers bei seiner Stadion-Tournee freuen dürfen, verriet er allerdings nicht. Howard Carpendale spielt auf seiner Tour im nächsten Jahr 16 Konzerte. Am 14. Mai 2024 geht es in Zwickau los. Howard wird unter anderem noch in Leipzig, München, Frankfurt und Berlin spielen.