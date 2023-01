Ilka Bessin: Heftige Klatsche! Jetzt platzt ihr öffentlich der Kragen

Doch von vorne: Am 25. Dezember strahlte das ZDF die Show "Dalli Dalli" aus. Mit dabei: Ilka Bessin, die mit anderen prominenten Gästen in diversen weihnachtlichen Spielen für gute Stimmung sorgte. Doch statt Nächstenliebe im Sinne des Festes bekam die Komikerin anschließend die verletzende Verbal-Attacke einer Followerin zu spüren. "Sie hat mich in der Show gesehen und findet, ich hätte sehr zugenommen", so Ilka. Die Dame begnügte sich nicht mit ihrer ungefragten Meinungsäußerung, sondern setzte prompt noch einen oben drauf. "Sie möchte gern, dass ich sie kontaktiere, denn sie hätte ein paar Tipps für mich zum Abnehmen", verrät Ilka entsetzt. Der dreiste Kommentar ist nicht nur per se beleidigend und anmaßend, sie trifft bei der einstigen "Cindy aus Marzahn"-Darstellerin auch einen besonders sensiblen Nerv. Denn schon als Jugendliche wurde Ilka wegen ihres Gewichts Opfer von Spott und Häme. Auch aus diesem Grund geht sie heute so öffentlich und gnadenlos gegen Mobber vor – und beweist damit einmal mehr, dass ein gutes Herz viel mehr wert ist als das äußere Auftreten.