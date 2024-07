Ilka Bessin: Jetzt spricht ganz offen über ihren Traummann

Für Ilka Bessin sind es vor allem die inneren Werte, mit denen ein Mann bei ihr punkten kann. Sie gibt im RTL-Format "Exclusiv Weekend" zu: "Sex und alles so – ja, wichtig, dauert zwei Minuten, was machst du den restlichen Tag? Deswegen muss man sich gut unterhalten können, man muss unterhalten werden", betont sie. Trotzdem ist das Äußere für die Comedienne nicht komplett unwichtig. Ungepflegt darf ihr Traummann auch nicht sein: "Also ich finde immer gepflegt sein ganz wichtig. Ich finde Hände schön. Zähne finde ich auch nicht ganz so unschlecht. Im Sommer, wenn die Latschen anhaben, finde ich Füße immer ganz wichtig. Meine Mutter sagt immer: 'Oben hui, unten pfui! Wenn das Gesicht oben schön ist, muss die Hacke auch beautiful aussehen'", packt die "Cindy aus Marzahn"-Darstellerin aus.

Eine Sache ist jedoch wohl das, worauf es am meisten ankommt: "Man muss wissen, dass dein Partner oder die Partnerin auch für dich da ist, wenn du irgendwann mal gepflegt werden musst, wenn du alt bist und dann sagt: 'Komm, ich raspel dir deine Hacke!' In diesem Sinne!" Ob verheiratet oder nicht, Ilkas Partner scheint wohl all diese Kriterien zu erfüllen.

Auch Sängerin Maite Kelly hat hohe Ansprüche an ihren Traummann. Welche das sind, erfährst du im Video: