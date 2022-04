Ilka Bessin: Knallharte Ansage! Sie hat die Nase voll

Ilka hat die Nase voll

"Das ist mein Gesichtsausdruck, wenn mir jemand sagt: 'Das kannst du nur anziehen, wenn du schlank bist.' Ganz ehrlich... wenn man so sexy angelehnt an einer Wand stehen kann, dann kann man alles tragen", feuert Ilka und versieht ihre Nachricht mit einem Mittelfinger. "Lasst euch nicht sagen, was ihr dürft und was nicht. Ok, es sei denn, es ist die Polizei."