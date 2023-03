Ilka Bessin: Nach harter Body-Kritik - Jetzt platzt ihr der Kragen!

Und tatsächlich - die Comedian erntete bitter böse Kommentare unter dem Post. Eine Frechheit, die sie sich nun nicht bieten lassen will. In einem neuen Posting wird sie dann noch einmal deutlich: "Es ist wirklich toll zu wissen, dass Menschen einen unterstützen und gut finden so wie man ist. [...] Doch leider haben mich auch Nachrichten erreicht, in denen ich gefragt wurde, ob ich schwanger bin, ob ich nicht eine Magen-OP machen möchte oder ob ich nicht Pillen nehmen möchte, um endlich schlank zu werden." Ganz schön harte Worte für die 51-Jährige, die darauf nur zurückgeben kann: "Was ist eigentlich los mit euch, was läuft schief? Seid ihr nicht glücklich? Ich bin es und jetzt geht's ab zum Portugiesen, etwas Leckeres essen... ich hab euch lieb... seid glücklich und seid respektvoll". Wenn das mal nicht eine klare Ansage an ihre Hater ist...

