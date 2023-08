Ilka Bessin & Martin Rütter: Jetzt ist es raus!

Steffen muss sich warm anziehen! Denn Ilka und Martin haben in der Vergangenheit beide schon den Star-Koch besiegt. Der Hundeprofi konnte 2020 mit seiner Pasta Chitarra glänzen. "Viel besser kann man dieses Gericht nicht machen", lobte Christian Rach damals. Ilka hat Steffen vergangenes Jahr mit ihrem Osterkuchen gegrillt. Es bleibt also spannend, mit welchen Gerichten sie dieses Mal den Sieg mit nach Hause nehmen wollen. Am 3. September ab 20:15 Uhr bei VOX entscheidet sich, wer am Ende die Nase vorne hat...