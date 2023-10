"In aller Freundschaft": 25-Jähriges Jubiläum! Nichts ist mehr wie früher

Ganz offen plaudert Lydia Rudolph darüber, das früher mehr Märchen erzählt wurden. Heute sei die Serie realistischer. "Am Anfang wurden komplexe Krankheiten wie eine Leukämie in einer Folge entdeckt, die Chemotherapie durchgeführt, ein Stammzellspender gefunden und der Patient schließlich mit einer guten Prognose nach Hause geschickt", so die medizinische Fachberatung. Heute gehe dies nicht mehr, "weil es die Krankheit bagatellisiert."

Und das ist nicht alles. Auch die Dreharbeiten haben sich stark verändert. "Ganz am Anfang haben wir von einer Spezialeffekt-Firma in Berlin einen Bauch bekommen, in dem alle Gedärme nachgebaut waren. Ein Chirurg führte dann die Blinddarm-Operation in Echtzeit durch", so Lydia weiter. Eine große Herausforderung für Leute am Set. "Nach 20 Minuten war nicht nur der Regisseur erledigt, sondern auch der Kameramann hat sich fast übergeben müssen." So wurde ziemlich schnell zu Schweinehaut gewechselt, die der des Menschen sehr ähnlich sieht. Mittlerweile sind aber auch diese Zeiten vorbei. Heute arbeitet man am Set schlicht und einfach mit Silikon.