"In aller Freundschaft": Babyhammer bei Roland Heilmann & Kathrin Globisch!

Serien-Comeback für Jakob Heilmann - der Sohn von Dr. Roland Heilmann kehrt in Folge 1028 mit einem Anliegen in die Sachsenklinik zurück. Die Vorschau verrät, dass er für ein Projekt, das er in seinem Restaurant verwirklichen will, seinen Vater um ein Darlehn bittet. Und das, obwohl dies bei seiner Frau Samira auf wenig Anklang stößt. Was Roland und Kathrin zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen? Samira ist bereits in der neunten Woche schwanger! Das erfahren die werdenden Großeltern jedoch auf eine unschöne Art und Weise - im Streitgespräch am Telefon mit Jakob wird die werdende Mutter von einem Lieferwagen angefahren und wird in die Sachsenklinik eingeliefert.

Ist das Baby dadurch in Gefahr? Die Verletzungen von Samira scheinen schlimmer als anfangs gedacht. Nicht nur erlitt sie Schürfwunden, auch ihr linker Arm ist gebrochen und sie klart, dass sie ihre Hand nicht mehr fühle. Haben diese Verletzungen Auswirkungen auf ihre Schwangerschaft? Zuschauer werden es am 10. Oktober um 21 Uhr im Ersten erfahren. Bleibt zu hoffen, dass Roland und Kathrins Enkel und seine Mutter alles gut überstehen werden.