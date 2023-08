"In aller Feundschaft": Schock-Einweisung! Dramatischer Serientod nach der ARD-Sommerpause?

Dr. Maria Weber, die einen Sohn mit Dr. Kai Hoffmann hat, hatte schon bei der Abreise des Chirurgen nach Mali ein mulmiges Gefühl. Ihre Sorge hat sich nun bestätigt, denn nur kurz nach der Sommerpause wird Kai mit schweren Verletzungen in die Sachsenklinik eingeliefert. In Mali wurde er bei einer Explosion so stark verwundet, dass es um sein Bein alles andere als gut aussieht. Die Ärzte sind sich unschlüssig, ob sie sein Bein noch retten können oder ihm eine Amputation droht. Maria befürchtet lebensbedrohliche Komplikationen und drängt auf die Amputation, während Dr. Kathrin Globisch und Dr. Philipp Brentano lieber noch abwarten wollen.

Wie werden sich die Ärzte entscheiden und könnte Dr. Kai Hoffmann wirklich am Ende noch seinen Verletzungen von der Explosion erliegen? Die Fans dürfen gespannt sein, wie es bei "In aller Freundschaft" für den Serien-Liebling weitergeht. Wie "Kai"-Schauspieler Julian Weigend jedoch bereits durchsickern ließ, ist er auch weiterhin am Set der Serie für weitere Dreharbeiten dabei, womit es wohl höchstwahrscheinlich eine Zukunft für seine Rolle in der ARD-Serie geben wird.