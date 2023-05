"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"-Star Philipp Danne: Trauriges Serien-Aus! "Alle sind auf einmal tot"

Viele Fans haben es bereits befürchtet, nun herrscht bittere Gewissheit - "Der Ranger - Paradies Heimat" wird nicht fortgesetzt. Der MDR äußerte sich zu den Hintergründe für das Serien-Aus wie folgt: "Die aktuelle Programmplanung für den Sendeplatz von "Endlich Freitag" spielte dabei eine wichtige Rolle. Ebenso waren unter anderem das Konkurrenzumfeld wie auch die Einschaltquoten auf dem Sendeplatz ausschlaggebend für die gemeinschaftliche Entscheidung".

Doch nicht nur die Fans dürften von dieser Nachricht enttäuscht sein, auch die "Der Ranger"-Stars Philipp Danne und Liza Tzschirner ließen auf Instagram nun ihren Gedanken zu den Serien-Aus freien Lauf: "Wir wissen es schon eine Weile und hatten schon Zeit, damit umzugehen und das zu verknustern. Das war auch nicht leicht. Wir sind traurig, dass wir Emilia und Jonas nicht weitererzählen können. [...] Es endet einfach etwas, das man gerne miterlebt hat." Die Figuren seien ihnen über die Jahre so ans Herz gewachsen, dass es nun natürlich schwer sei, sich zu trennen. Philipp findet traurige Worte: "Der Jonas ist jetzt gekillt worden oder gestorben, wenn man so will. Und die Emilia genauso. Alle sind auf einmal tot."

Wenigstens bleiben die beiden Co-Stars den Fans in ihren "In aller Freundschaft"-Rollen als Dr. Ben Ahlbeck und Rieke Machold erhalten.

Auch interessant:

Müssen sich Fans jedoch von Serien-Liebling Kris verabschieden? Mehr dazu erfährst du im Video: