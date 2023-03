"In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte": Klinik-Aus? Dieser Serienliebling spricht über seinen Ausstieg

Müssen sich Fans nun wirklich Sorgen machen, dass sie auf Dr. Benjamin Ahlberg verzichten müssen? Philipp Danne verkörpert seit Beginn des "In aller Freundschaft"-Spin-Offs die Rolle des Oberarztes, doch mittlerweile liegen seine Prioritäten woanders. Der Schauspieler widmet sich nun auch anderen Projekten. Doch Fans können aufatmen - in einem Interview des YouTube-Formats "Web-Talk-Show" beteuerte er, dass ihm die Serie seit Jahren sehr viel bedeute und ihm sehr viel ermöglicht hätte, es jedoch auch der perfekte Deal für ihn sei, bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" etwas zurückzutreten und gleichzeitig anderen Dingen nachzugehen.

Für Philipp Danne ist es wichtig weiterhin fester Bestandteil der Serie zu sein, da es vor allem mit seinem neuen Familienleben essenziell sei, ein festes Einkommen zu haben. Darüber hinaus liebe er sein "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"-Arbeitsfeld - seine Rolle, das Team und die anderen Schauspieler, jedoch gibt der Schauspieler zu, dass die Welt nicht untergehen würde, sollte seine Zeit in der Serie eines Tages enden. Immerhin gäbe es immer noch andere spannende Projekte. Momentan sei er aber wahnsinnig glücklich mit allem, so wie es gerade ist.

Da scheint Fans der ARD-Sendung ihr Serienliebling Ben Ahlberg wohl noch ein wenig erhalten zu bleiben.

