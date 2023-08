"In aller Freundschaft": Nach 25 Jahren - Fans haben wieder einen Grund zur Freude!

Am 28. Oktober ab 10:30 Uhr öffnet die Sachsenklinik in der Leipziger Media City ihre Tore. Um bei dem Fanfest dabei sein zu können, hat sich der MDR überlegt, das "In aller Freundschaft"-Wissen bei den Fans zu testen. Tickets für das Event sind nämlich nicht käuflich zu erwerben, sondern nur zu gewinnen! Dazu haben sie bei einem Fan-Quiz auf der MDR-Internetseite die Möglichkeit, ihre "In aller Freundschaft"-Expertise auf die Probe zu stellen und mit etwas Glück Karten zu ergattern.

Auch kreative Köpfe kommen nicht zu kurz, denn es gibt noch einen anderen Weg an die begehrten Tickets zu kommen: Hobby-Drehbuchschreiber dürfen sich austoben und eine Drehbuchszene an iaf-fanfest25@mdr.de einzusenden und sind damit automatisch auch im Lostopf für die Fanfest-Tickets. Der Clou? Die beste Kurzszene wird von einer Jury ausgewählt, beim Fanfest gedreht und abschließend vor Ort gezeigt. Wenn das mal kein Ansporn ist...

Was die Besucher sonst erwartet? Eine Studioführung und viele Einblicke hinter die Kulissen, vor allem in Maske, Kostüm, medizinische Beratung und Ausstattung. Außerdem können Fans ihre Lieblings-Darsteller der Serie nach einem Fototermin hautnah treffen. Sie haben die Möglichkeit, Selfies zu machen und Autogramme zu erhalten. Da haben sich die "In aller Freundschaft"-Macher zum 25. Jubiläum ja wirklich nicht lumpen lassen.