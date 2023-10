Ina Müller: Drogen und Panikattacken! Jetzt packt sie aus

Ina Müller hat in ihrem Leben bereits einiges durchmachen müssen. Im Mai dieses Jahres gab die Sängerin ihre Trennung von Johannes Oerding bekannt, mit dem sie ganze 13 Jahre liiert war - seither ist Ina Single. Inzwischen ist sie 58 und hadert ab und zu tatsächlich damit älter zu werden. "Ich verwese als Frau in der Öffentlichkeit vor der Kamera", sagt sie in einem Interview in der ARD-Show "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" - natürlich mit einem Augenzwinkern. Doch in ihrer Vergangenheit hatte Ina eine Zeit lang wenig zu lachen: Sie litt unter schweren Panikattacken.