Ina Müller & Johannes Oerding: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über die Trennung ans Licht!

Einen Rosenkrieg werden sich die beiden Musiker aber nicht liefern. Ina und Johannes planen sogar eine gemeinsame berufliche Zukunft. "Beide werden auch weiter in ihrer oder seiner Küche gemeinsam an Musik arbeiten", heißt es laut der "BILD"-Zeitung aus ihrem Umfeld. Es war eines ihrer Rituale zwischen Herd und Rührschüsseln an neuen Songs zu tüfteln.