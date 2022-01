Ingo & Annika: Hochzeits-Drama! Die Nerven liegen blank

Ingo ist enttäuscht

In seiner Instagram-Story klagt Ingo den Fans sein Leid. "Wir haben Streit, weil wir von meinen Eltern in letzter Zeit nur noch beleidigt worden sind und das unter der Gürtellinie", feuert er. Deshalb werden sie auch keine Einladung zu der Hochzeit bekommen, die noch in diesem Jahr stattfinden soll.

Ingo und Annika haben sich zurückgezogen, denn auf eine Entschuldigung von Lutz und Stups warten sie bisher vergeblich. Was genau vorgefallen ist, scheint er aber nicht verraten zu wollen. Trotzdem freut er sich schon auf den großen Tag mit seiner Liebsten. "Dann sind wir endlich Mann und Frau", schwärmt er.

Doch wer weiß... vielleicht kann die Familie das Kriegsbeil bis dahin ja auch begraben.

Das hat Ingo aus "Schwiegertochter gesucht" früher gemacht: