Ingo & Annika Peters: Der nächste Schritt in der Kinderplanung! Sie verraten die ersten Details

"Der aktuelle Stand mit der Kinderwunschklinik ist eigentlich ganz okay", verraten Ingo und Annika im Gespräch mit InTouch Online. "Wir hätten am 23.10.2023 eine Erstvorstellung gehabt, aber leider ist die Ärztin erkrankt, sodass wir den Termin verschieben mussten." Am 07.11.2023 ist es aber endlich so weit! "Wir freuen uns schon sehr auf den neuen Termin und natürlich sind wir sehr aufgeregt", schwärmt das Paar. "Es ist alles sehr spannend, was dieses Thema angeht."

In der Kinderwunschklinik können die Ärzte der Ursache für den unerfüllten Kinderwunsch auf den Grund gehen. Ein Thema, das Ingo wohl etwas mehr belastet, als er manchmal zugeben mag. "Ich dachte mir dann, was willst du dann noch mit mir? Ich bin ja sowieso kein richtiger Mann", klagt er bei "B:Real – echte Promis, echtes Leben". Auweia! Zum Glück halten der "Schwiegertochter gesucht"-Star und seine Annika auch in schwierigen Zeiten zusammen!

Bleibt zu hoffen, dass ihr Baby-Traum bald wirklich in Erfüllung geht...