Inka Bause: Aus und vorbei! Ihr Liebesglück liegt in Scherben

Ein Zustand, den Inka gerne ändern möchte, wie sie zuletzt immer wieder betonte. Die passenden Tipps, um Mister Right zu finden, hat sie theoretisch längst parat: "Wir müssen uns raustrauen und keine Angst haben, von einem Partner verletzt, belogen oder betrogen zu werden. Wer Liebe finden will, der muss etwas riskieren und sich öffnen!"

Doch genau hier liegt für Inka, so glauben Fans, das Problem. Die Blondine habe aufgrund vieler Enttäuschungen eine Schutzmauer um sich herum aufgebaut und nun Angst vor der wahren Liebe. Schließlich machte der TV-Star keine guten Erfahrungen mit Verflossenen. "Ich habe mich von Menschen getrennt, ob Freunde oder Partner, da ging die Büchse der Pandora auf und ich dachte mir: 'Mit wem war ich da zusammen? Ein richtiger Mistkerl!'" Und so einen will sie nie wieder in ihr Leben lassen ...