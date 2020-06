Inka Bause: Gefangen in der Liebesfalle

Nur sie selbst bleibt dabei seit Jahren auf der Strecke – und ausgerechnet ihr TV-Job ist schuld daran. Dabei wünscht sich Inka nichts mehr als einen Mann an ihrer Seite...

„Ja, meine letzte Beziehung ist verdammt lange her“, gesteht die Berlinerin. Heiraten möchte sie zwar nicht mehr, aber „ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Ich will nicht alleine alt werden.“ Nur woran liegt es, dass eine attraktive und so berühmte Frau wie Inka Bause noch Single ist? Die Kerle müssten doch Schlange stehen. Tun sie aber nicht, denn „diese Prominenz, dieser Beruf, genau diese Kombination schreckt viele Männer ab“, verrät die Moderatorin. Ausgerechnet ihre Kuppel-Show, die so viele Menschen so glücklich macht, entpuppt sich für sie als Liebesfalle. Wie bitter.