Inka Bause: Große Sorge um ihre Gesundheit! Es ist fünf vor zwölf!

Sie kämpft immer noch um ihre Gesundheit! Nur langsam erholt sich "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause von ihrem schlimmen Zusammenbruch Anfang des Monats. Jetzt versucht sich die sonst so fröhliche und taffe Inka endlich mal wieder etwas zu entspannen und will sich Gutes tun. Gemeinsam mit ihrem Beagle Eddi flüchtet sie sich aus dem Corona-Wahnsinn an ihre "geliebte Ostsee".