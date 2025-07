Instagram-Offensive: Silvia Wollny zeigt Haltung im Familienstreit

Seit Wochen sorgen Aussagen rund um die Familie Wollny für Diskussionen: vor allem die Differenzen zwischen Silvia Wollny und ihrer Tochter Calantha. Jetzt veröffentlicht die 60-Jährige ein Foto mit (fast) allen Familienmitgliedern – eine klare Botschaft an all jene, die Zweifel an ihrem Zusammenhalt haben.