Zoff um die Wollnys: Wird die Kultfamilie jetzt wirklich aus dem TV verbannt?

Darüber hinaus werden schwere Vorwürfe gegen die Familie öffentlich diskutiert, die den Eindruck erwecken, dass hinter den Kulissen nicht alles so harmonisch und sicher ist, wie es im TV erscheint. Die Kritik richtet sich dabei nicht nur an die Familie selbst, sondern auch an RTLZWEI – denn der Sender hält weiter an der Vermarktung des Formats fest, obwohl die Diskussionen nicht abreißen.