Iris Abel: Jetzt schießt sie gegen Daniela Büchner!

Die drei kennen sich bereits aus dem "Sommerhaus der Stars". Damals nahm Danni mit ihrem verstorbenen Ehemann Jens an der Sendung teil. Gute Erinnerung hat Iris an die gemeinsame Zeit nicht. "Wir haben im 'Sommerhaus' ein Zimmer geteilt. Es war sehr anstrengend", verrät die TV-Bäuerin bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Besonders das Geprotzte kam bei Iris gar nicht gut an. "Sie haben immer gesagt: 'Wir habe schon das und das und das gemacht'. Wir waren dagegen ja alle kleine Fische."