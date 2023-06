Iris Klein: Ärger auf Mallorca! Die große Lüge ist aufgeflogen

Die Trennung von Peter Klein war für Iris Klein nur schwer zu überwinden. Wochenlang flossen bei der 56-Jährigen die Tränen. Wie konnte ihr Ehemann sich nur in eine andere Frau verlieben? Inzwischen ist der erste Schock zum Glück überstanden und Iris hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Doch so richtig kaufen die Fans ihr das Lächeln nicht ab...