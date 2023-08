Iris Klein: Aus und vorbei! Die Trennung ist offiziell

Schon seit Jahren verdient die Mutter von Daniela Katzenberger ihr Geld mit Instagram-Werbung. Es gibt kaum ein Produkt, das sie noch nicht an den Mann bzw. die Frau gebracht hat. Erst kürzlich schwärmte sie in den höchsten Tönen von dem Kochbox-Lieferanten "Hellofresh" und bot auch gleich einen Rabattcode an. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Unternehmen trennt sich von sich von der 56-Jährigen. Der Grund: Iris' neuer Freund Mr. T. Angeblich sympatisiert ihr Herzblatt mit der AFD. "Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut. Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von Influencerpartner:innen zu überprüfen", stellte die Firma jetzt auf ihrem Instagram-Account klar.