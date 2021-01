Iris Klein: Bittere Tränen! Jetzt schmeißt sie alles hin!

Vor Oliver Pochers "Bildschirm-Kontrolle" ist kein Influencer sicher. Und so traf sein Zynismus in der vergangenen Woche auch die zartbesaitete Ex-Bachelorette Gerda Lewis (28), die aufgrund seiner Worte bittere Tränen vergoss und das – wie es sich für Influencer gebührt – auch postete. Für Pocher ein gefundenes Fressen: Er lästerte weiter. Viele bewerten das bereits als Hetzjagd. So auch die kämpferische Katzenberger-Mutter. Sie verteidigte die junge Gerda wie eine eigene Tochter und unterstellte dem Paar fieses Mobbing. Das wollte Amira nicht auf sich sitzen lassen und wählte dabei einen eher ungünstigen Weg: "Ich würde mich schämen, wenn meine Mutter im viel zu kleinen Sportklamöttchen den Hula-Hoop-Reifen schwingen würde", ätzt sie zurück. Eher unklug. Denn Body-Shaming ist absolut tabu. Iris reagierte überraschend gelassen und rief eine Challenge ins Leben. Und so schwangen innerhalb weniger Stunden zahlreiche Follower aus Solidarität den Hula-Hoop zu den Klängen des Hits "Schüttel deinen Speck".