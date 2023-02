Iris Klein: Date mit einem neuen Mann? Sie öffnet ihr Herz für die Liebe

Iris blickt positiv in die Zukunft

Trotzdem blickt Iris positiv in die Zukunft, hat sogar schon seinen Termin für einen Dreh wahrgenommen. Auch die Hoffnung auf die große Liebe will sie nicht aufgeben. "Vielleicht date ich auch irgendwann auch wieder andere Männer, aber momentan ist mir nicht danach. Also, an die Männer da draußen... Momentan besteht kein Interesse", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

Und es gibt noch ein Thema, das ihr auf der Seele brennt! Immer wieder wird behauptet, dass Iris Geld kassiert, weil sie ihr Liebes-Drama in der Öffentlichkeit austrägt. "Das Interview, wo ich hier so viele Millionen bekomme, das hätte ich gerne. Dann hätte ich wenigstens auch was davon", poltert sie. "Aber ich kann euch versichern: Ich habe keinen Pfennig von niemandem bekommen. Es war nichts inszeniert, zumindest von meiner Seite aus nicht. Aber ihr seht ja, wer die ganzen Interviews gibt..."

