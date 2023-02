Iris Klein: Die Scheidung ist beschlossene Sache! Jetzt wird es für Peter teuer

"Wir waren gerade essen und haben geredet. Er möchte allein bleiben. Er möchte keine Ehe mehr retten. Wir werden uns definitiv scheiden lassen", stellt sie jetzt in ihrer Instagram-Story klar. "Er möchte seine Freiheit, seine Frauen. Er ist ja so verliebt in diese Yvonne." Iris ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. "Peter bleibt in der Finka, die kostet 3.000 Euro Miete. Die zahlt er allein. Ich habe eine andere Wohnung." Peter kümmert sich um die gemeinsamen Hunde.