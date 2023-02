Iris Klein: Ist sie selbst fremdgegangen? Jetzt kommt alles raus!

Vorwürfe, die Iris nicht so stehen lassen möchte! "Ich kann da auch nicht schweigen, weil einfach zu viele Ratten momentan aus den Löchern gekrochen kommen und aus meiner Vergangenheit irgendwelche Lügen verbreiten", schimpft sie in ihrer Instagram-Story. "Am 27. Februar 2003 kamen Peter und ich damals zusammen. Und da waren wir beide über ein halbes Jahr schon Single, ich sogar schon fast ein Jahr, er ein halbes. Er wohnte zu diesem Zeitpunkt bei seiner Mama im Kinderzimmer. Wir haben keinen Ehebruch damals begangen." Fast 20 Jahre waren die beiden ein Paar. Doch jetzt steht ihre Ehe vor dem Aus, nachdem er sich in Australien in Yvonne Woelke verliebt hatte. Wie schnell sich das Blatt doch wenden kann...

