Iris Klein: Gefährliche Sucht! So leichtsinnig riskiert sie ihre Gesundheit

Hier ein bisschen Botox, dort ein bisschen Hyaluron. Silikon und ein paar Lifting-Fäden dürfen auch nicht fehlen, nach dem Motto: Es darf gern ein bisschen mehr sein. Iris Klein, die sich nach 20 Jahren von ihrem Peter trennte, will offenbar auch von ihrem alten Ich nichts mehr wissen. Stattdessen strebt die Mutter von Daniela Katzenberger augenscheinlich eine optische Runderneuerung an, für die sich zuletzt auffallend oft unters Messer begab. Erst ließ sie sich das Gesicht liften, dann die Lippen unterspritzen. Fast unmittelbar darauf folgte eine Brust-OP, und nur wenige Wochen später ließ sich Iris die Krampfadern entfernen. Das alles geht natürlich ins Geld. Die horrenden Kosten, die für ein derart ausuferndes Renovierungsprojekt anfallen, lässt "Closer" sich von Dr. Afschin Fatemi vorrechnen, Facharzt für Dermatologie mit Schwerpunkt Dermatochirurgie und ästhetischer Medizin sowie Gründer der "S-thetic Gruppe" mit zahlreichen Standorten in verschiedenen Regionen Deutschlands.