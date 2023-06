Iris Klein: Geheimes Doppelleben! Die krasse Wahrheit über ihren neuen Freund

"Ich lebe seit viereinhalb Jahren in Spanien und interessiere mich nicht mehr für die deutsche Politik. Als ich das letzte Mal in Deutschland gewählt habe, habe ich die CDU und Angela Merkel gewählt, weil ich die gut fand. Ich distanziere mich aber ganz klar von der AfD! Was meinen neuen Partner angeht: Ich kann nichts dafür, was er mal gepostet hat, bevor wir uns kennengelernt haben", erklärt sie dem Blatt.

Und was hat Thorsten so gepostet? Der Unternehmensberater und Vater von zwei Töchtern sympathisiert scheinbar mit der AfD, poltert beispielsweise gegen die Grünen-Chefin Ricarda Lang, witzelt über die deutsche Politik und die Unterstützung der Ukraine. Iris kann das jedoch nicht davon abhalten, auch weiterhin zu ihrem Schatzi zu stehen!