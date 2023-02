Iris Klein: Grausame Vorwürfe von ihrer eigenen Familie! Wie viel Schmerz muss sie noch ertragen?

Heftige Kritik an Iris

Tobias Katzenberger, der Sohn von Iris Klein, ist schon lange nicht mehr gut auf seine Mutter zu sprechen. Und auch seiner Ehefrau Silke geht es so. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein bitterböses Statement, das es richtig in sich hat. Zu zwei Fotos von Peter und Yvonne Woelke schreibt sie: "Iris, du hast deinem eigenen Sohn keine glückliche Ehe gewünscht, wolltest uns ruinieren. Von daher hält sich mein Mitleid in Grenzen. Ich habe es dir ja prophezeit, dass das passiert."