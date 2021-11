Iris Klein: Harte Worten für Tochter Jennifer Frankhauser

Grund für die Aussage von Iris Klein an ihre beiden Töchter war ein Aufeinandertreffen mit der Polizei, das Jenny Frankhauser in ihrer Instagram-Story teilte. Die ehemalige Dschungelkönigin wurde nämlich vom französischen Zoll aus dem Verkehr gezogen. Die Hintergründe für den Einsatz sind unbekannt. Jenny ist aber kurze Zeit später schon wieder zu Hause, weshalb es nichts allzu Ernstes gewesen sein muss. Jedoch schrieb sie in ihrem Story-Post: "Wir sehen uns im Knast. Iris kannst du Kaution zahlen. Danke." Auch Mama Iris erfuhr anscheinend nur durch Social Media von Jennys Polizei-Zusammentreffen, weshalb sie sich in ihrer Story zu den folgenden Worten hinreißen lässt: