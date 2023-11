Andreas Ellermann: "Das ist Hexenjagd" - Appell in aller Öffentlichkeit

Der Ex-Partner von Patricia Blanco verbrachte vor kurzem ein paar private Minuten mit Peter Klein und Yvonne Woelke und hat nun seine ganz eigene Meinung zu der Thematik. "Ich kann mir kein großes Urteil erlauben, aber was da abgelaufen ist, das ist Hexenjagd", so Ellermann. Er findet, Iris solle so langsam einen Schlussstrich ziehen. Denn ihre Beziehung mit dem Maler soll schon seit längerem "im Arsch" gewesen sein. "Da muss man nicht noch nachtreten. Dann sollte man sich einfach verabschieden, liebe Iris, und gut sein lassen", erklärt er in seiner Instagram-Story. Der Moderator stellt sich ganz klar auf Yvonnes Seite "Sie hat das nicht verdient, dass du sie so durch den Kessel jagst". Doch Iris lässt nicht locker: "Yvonne ist eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie, ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt geschafft. Durch mich", äußerte sie sich bei "Das große Promi-Büßen". Es bleibt spannend, wie die Debatte weiter geht und ob sie überhaupt noch ein Ende finden wird.