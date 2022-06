Iris Klein: Jetzt verkündet sie das Aus

Auf Instagram stand die Mutter von Daniela Katzenberger ihren Fans nun Rede und Antwort. Auf die Frage, in welchem Format sie gerne mitmachen würde, verriet die 55-Jährige offen: "Am liebsten in so Koch- und Backsendungen, denn das liegt mir sehr.... Oder Dekorieren und umbauen."

Und sie geht noch einen Schritt weiter. "Für Trash Formate bin ich leider zu ehrlich und nicht hinterhältig genug, um da nochmal mitzumachen. Ich glaube, dass ich ich sowas nicht mehr machen werde."

Mit ihrer Art eckt der TV-Star immer wieder an. Nicht nur mit den verschiedenen Kandidaten - wie zuletzt mit Schäfer Heinrich beim "Kampf der Realitystars". Auch bei Instagram & Co. muss sie sich nach ihren Auftritten so einige Kommentare gefallen lassen. Darauf hat die Auswanderin keine Lust mehr und zieht jetzt wohl ihre Konsequenzen. Die Trash-TV-Fans werden sie sicher vermissen...

Bei "Kampf der Realitystars" geht es immer wieder rund. Die schlimmsten Ausraster der Sendung seht ihr im VIDEO: