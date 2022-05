"Kampf der Realitystars" 2022: Gewinner enthüllt! Dieser Promi räumt ab

Achtung Spoiler! Wer nicht vorab erfahren möchte, wer "Kampf der Realitystars" 2022 gewinnt, darf hier nicht weiterlesen!

Wer hats mal wieder verraten? Natürlich die "Bild"! Die Boulevardzeitung will mal wieder die Finalkandidaten mitsamt Gewinner herausgefunden haben. So sollen in diesem Jahr Elena Miras, Yasin Mohamed, Schäfer Heinrich und Malkiel Rouven Dietrich ins große Finale am thailändischen Traumstrand einziehen. Während letzterer freiwillig aufgibt, scheitern Schäfer Heinrich und Yasin am eisernen Willen der temperamentvollen Österreicherin. Mit deutlichem Abstand wird Elena Miras zur "Kampf der Realitystars"-Gewinnerin 2022 gekürt.

