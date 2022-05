Iris Klein: "Kindesmissbrauch"! Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen

Ganz schön harte Anschuldigungen der Löwen-Mama. Nach Iris sei es aber schon in der Vergangenheit öfter zu bösen Auseinandersetzungen mit der Frau ihres Sohnes gekommen: "Mich kann die Person so oft beleidigen, wie sie will. Sie hat mich als Puffmutter, als Nutte, ach, ich kann die Worte gar nicht mehr wiederholen. Aber wenn man an meine Kinder oder Enkelkinder will, dann werd ich fuchsteufelswild". Auweia!

Der Grund für diese heftigen Anfeindungen liegt für Iris auf der Hand - die Frau von Tobias wolle einfach nur in die Öffentlichkeit. "Bitteschön, du hast es geschafft, du bist in der Presse, du bist heute bei Promiflash. Ich gönn dir deine fünf Minuten Ruhm, aber lass uns bitte alle dafür in Ruhe. Lass meine Kinder, lass meine Enkelkinder dafür in Ruhe. Du hast es geschafft, du bist in der Presse - für einen ganz üblen Preis." Das klingt wohl nicht nach einer baldigen Versöhnung...

