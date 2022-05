Iris Klein: Zoff um ihr ungeborenes Enkelkind! Das Familienglück ist zerbrochen

Mama Iris platzt der Kragen

Mama Iris findet den Namen ihres ungeborenen Enkelkindes natürlich wunderbar. Doch so geht es nicht allen Mitgliedern ihrer Familie. Die Ehefrau ihres Sohnes Tobias hat sich sogar öffentlich über die Namenswahl ihrer Schwägerin lustig gemacht! Doch das will Iris sich nicht gefallen lassen!

In einem mittlerweile gelöschten Facebook-Beitrag zieht sie über Silke her. "Sie macht sich jetzt schon über das ungeborene Kind meiner Tochter Jennifer (mein Enkelkind) lustig. [...] Sie greift Kinder an! Wie ekelhaft ist diese Person?", zitiert "Promiflash" aus dem Post. Und als wäre das noch nicht genug, erhebt sie auch noch schwere Vorwürfe! Sie macht sich nämlich schreckliche Sorgen um ihren Sohn. "Er lebt in Gefangenschaft und wir alle vermuten, dass er mit Medikamenten gefügig gemacht wird", feuert Iris. Auweia! Familienidylle? Fehlanzeige!

