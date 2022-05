Jenny Frankhauser: Großes Wunder in der 21. Schwangerschaftswoche! Sie kann es kaum glauben

Jenny kann endlich aufatmen

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan nun wissen, ob Jenny ihren Sohn endlich in ihrem wachsenden Bauch spürt. Und tatsächlich! "Dieses 'Blubb' wird immer deutlicher und häufiger (kann es nicht anders erklären)", verrät sie glücklich! Da die ersten Bewegungen oft zwischen der 18. und 22. Woche wahrzunehmen sind, ist bei Jenny in der 21. Woche also alles in Ordnung!

Ganz entspannt ist die 29-Jährige aber trotzdem nicht, denn sie hat seit dem Beginn ihrer Schwangerschaft mit einigen Problemchen zu kämpfen. Nicht nur ihre Wutanfälle machen ihr zu schaffen, sondern auch das ständige Sodbrennen und die Wassereinlagerungen. Zum Glück steht ihr Schatzi Steffen ihr bei und unterstützt sie, wo er nur kann...