Iris Klein: Öffentliche Kampfansage! Sie hat Peters Lügen satt

"Der Einzige, der lügt, ist er selbst. Er hat einfach zu viel Zeit! Arbeiten wäre die Lösung", poltert Iris in ihrer Instagram-Story. "Auch hat er mir ja gesagt, dass beide als Influencer durchstarten wollen und dazu müssen sie mich erst bei den Kooperationspartnern schlechtreden. Reicht es nicht mal langsam, Herr Klein? Genieße deine neue Liebe und geh mir nicht länger auf die Eier, die ICH immerhin besitze!"

Es ist kaum zu übersehen, dass sich in den letzten Wochen natürlich viel Wut bei Iris angestaut hat. Und da hilft es natürlich nicht, wenn ihr Ex immer wieder in Interviews über seine Sicht der Dinge spricht. "Wird ihm nur noch zugehört, wenn er über mich redet?", fragt sich Iris. "Wie erbärmlich. Ein Hobby könnte auch helfen bei zu viel Langeweile! Bitte lass mich endlich in Ruhe, Herr Klein!"

Auweia...