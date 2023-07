Peter Klein & Yvonne Woelke: "Sie war letztendlich ein Luder!"

In einem fast 40-minütigen YouTube Video packt Peter jetzt aus und erzählt die ganze Geschichte aus seiner Perspektive. Im Gespräch mit Ramon Wagner lässt er seinen Gefühlen freien Lauf! So erzählt er beispielsweise, dass Iris ihn während seiner Zeit in Australien konstant angerufen und beschuldigt hat, sie zu betrügen. Irgendwann soll er so sauer gewesen sein, dass er seiner Ehefrau eine klare Ansage gemacht hat: "Ich werde mich weiterhin mit ihr treffen. Wir werden weiterhin gemeinsam essen gehen, mit den anderen zusammen!" Peter hatte das Gefühl, dass Iris so von ihrer eigenen Meinung besessen war, dass er gar keine Chance hatte, sie vom Gegenteil zu überzeugen.

Um seine Ehe vielleicht doch noch retten zu können, buchte Peter sich nach dem Ende der Sendung ein Ticket nach Deutschland, wo Iris sich zu dem Zeitpunkt aufhielt. "Wir haben auch wirklich lange Gespräche geführt. Aber ich habe halt festgestellt, das hat zu nichts geführt", erklärt er. An eine Versöhnung sei irgendwann nicht mehr zu denken gewesen, weil Iris konstant sauer auf ihren Ehemann war.