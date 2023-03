Iris Klein: Romantisches Date mit einer Frau! Sie wechselt das Ufer

In ihrer Instagram-Story verrät Iris jetzt, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, auch mal eine Frau zu daten. "Mir schreiben ja echt sehr, sehr viele Männer, dass sie sich mit mir treffen wollen. Aber auch genau so viele Frauen! Das finde ich ja auch süß. Ja, vielleicht! Warum nicht? Ich habe ja Zeit. Warum nicht mit einer Frau? Wäre auch mal was anderes", erklärt Iris kichernd.

Ihre Fans dürften sich darüber freuen, dass die 55-Jährige endlich wieder ein Lächeln auf den Lippen hat und positiv in die Zukunft blickt. Sie wollen, dass Iris ihr großes Glück findet. Und ob das am Ende mit einem Mann oder einer Frau an ihrer Seite passiert, spielt absolut keine Rolle...