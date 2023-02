Iris Klein & Ehemann Peter: Überraschender Neuanfang nach dem Affären-Drama!

Auf ihrem Instagram-Kanal verrät Iris, dass sie endlich wieder mit Peter spricht. "Wir reden wieder ganz normal miteinander. So einen Fortschritt haben wir schon gemacht. Wir besprechen das auch mit den Hunden", verrät sie. Aktuell leben ihre Vierbeiner nämlich noch bei ihrem Ex auf Mallorca. "Ich kann sie auch jederzeit besuchen. Das mache ich ja auch. Ich gehe auch hin und besuche die Hunde", erklärt sie. Natürlich läuft sie Peter da auch über den Weg...

Bis die beiden wieder einigermaßen normal miteinander umgehen können, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Iris verrät nämlich auch, dass sie mehrmals am Tag in Tränen ausbricht. Auch, als sie die Brücke sieht, an die sie mit ihrem Peter einst ein Liebes-Schloss anbrachte, kochen die Emotionen in ihr hoch. Ja, so eine Trennung ist nach 20 gemeinsamen Jahren natürlich wirklich nicht einfach...