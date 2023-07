Iris Mareike Steen verrät: So geht die Familienplanung für "GZSZ"-Lilly weiter

Die 31-Jährige ist zwar der Meinung, dass Lilly und Nihat in Sachen Erziehungsfragen unterschiedliche Meinungen haben könnten, dennoch könne sie sich durchaus vorstellen, dass das die beiden Serien-Eltern werden: "Ich finde, dass die Beziehung von Lilly und Nihat inzwischen sehr gefestigt und von wahnsinnig viel Liebe geprägt ist, was eine tolle Grundvoraussetzung für ein Kind ist", sagt Iris gegenüber Promiflash. Es bleibt also spannend!