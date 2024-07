Iris & Peter Klein: Doch keine Scheidung! Das ist der Grund

Vor einem Jahr schimpfte Iris bereits, dass ihr Ex nicht einem Eilverfahren in Spanien zustimmen würde. Peter behauptete dagegen, dass ihm eine hohe Geldsumme zustehen würde, weshalb er sich lieber in Deutschland scheiden lassen wollte. "Bei einer Scheidung gibt es aus gutem Grund Rechte der Beteiligten und Gesetze, die entscheiden. Berlin ist hier Gerichtsstand, da dort alle Fälle von im Ausland lebenden deutschen Staatsbürgern behandelt werden", erklärte Peter damals.